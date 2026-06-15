Видео брутального нокаута в бою Сириль Ган — Алекс Перейра

Сегодня, 15 июня, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в соглавном событии которого завершился поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе Алексом Перейрой и экс-обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг Сирилем Ганом. Француз одержал победу нокаутом во втором раунде.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship.

На счету Алекса Перейры теперь 13 побед и три поражения в ММА. У Сириля Гана — 13 побед, два поражения и один бой, оставшийся без результата.

Напомним, в главном бою Илия Топурия подерётся за титул чемпиона в лёгком весе против Джастина Гейджи.