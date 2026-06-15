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Сириль Ган во второй раз стал временным чемпионом UFC

Сириль Ган во второй раз стал временным чемпионом UFC
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Сегодня, 15 июня, проходит турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в соглавном событии которого завершился поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе Алексом Перейрой и экс-обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг Сирилем Ганом. Француз одержал победу нокаутом во втором раунде и во второй раз стал временным чемпионом UFC.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

В первый раз Сириль Ган стал временным чемпионом в 2021 году, победив Деррика Льюиса. Позже француз проигрывал в боях за полноценный пояс Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу.

На счету Алекса Перейры теперь 13 побед и три поражения в ММА. У Сириля Гана — 13 побед, два поражения и один бой, оставшийся без результата.

Напомним, в главном бою Илия Топурия подерётся за титул чемпиона в лёгком весе против Джастина Гейджи.

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