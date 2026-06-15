Джастин Гейджи впервые стал чемпионом UFC

В понедельник, 15 июня, завершился турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в главном событии которого состоялся поединок между Илией Топурией и Джастином Гейджи. Американец одержал победу и впервые, без учёта временных поясов, стал чемпионом UFC.

Бой завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. После третьего раунда Илия получил огромный урон и имел проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. Джастин Гейджи теперь забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.

На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.