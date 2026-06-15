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Джастин Гейджи впервые стал чемпионом UFC

Джастин Гейджи впервые стал чемпионом UFC
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В понедельник, 15 июня, завершился турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в главном событии которого состоялся поединок между Илией Топурией и Джастином Гейджи. Американец одержал победу и впервые, без учёта временных поясов, стал чемпионом UFC.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

Бой завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. После третьего раунда Илия получил огромный урон и имел проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. Джастин Гейджи теперь забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.

На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.

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