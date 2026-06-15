Повреждения на лице Илии Топурии, из-за которых остановили бой с Гейджи

Джастин Гейджи победил Илию Топурию в чемпионском бою лёгкого веса UFC в Белом доме и нанёс своему оппоненту сумасшедший урон. После окончания боя появилось фото повреждений испано-грузинского бойца.

Фото: Скрин с трансляции

Поединок был остановлен после четвёртого раунда. Из-за серьёзного урона, полученного по ходу боя, Илия Топурия не смог продолжить встречу и отказался выходить на заключительную пятиминутку. Ещё после третьего раунда у чемпиона возникли проблемы со зрением, а к концу четвёртого его состояние заметно ухудшилось. В результате Джастин Гейджи одержал победу и стал полноценным чемпионом лёгкого дивизиона.

Топурия с Усиком отпраздновал победу над Гейджи за сутки до боя