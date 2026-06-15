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Повреждения на лице Илии Топурии, из-за которых остановили бой с Гейджи

Повреждения на лице Илии Топурии, из-за которых остановили бой с Гейджи
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Джастин Гейджи победил Илию Топурию в чемпионском бою лёгкого веса UFC в Белом доме и нанёс своему оппоненту сумасшедший урон. После окончания боя появилось фото повреждений испано-грузинского бойца.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

Фото: Скрин с трансляции

Поединок был остановлен после четвёртого раунда. Из-за серьёзного урона, полученного по ходу боя, Илия Топурия не смог продолжить встречу и отказался выходить на заключительную пятиминутку. Ещё после третьего раунда у чемпиона возникли проблемы со зрением, а к концу четвёртого его состояние заметно ухудшилось. В результате Джастин Гейджи одержал победу и стал полноценным чемпионом лёгкого дивизиона.

Топурия с Усиком отпраздновал победу над Гейджи за сутки до боя

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