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UFC в Белом доме, Freedom 250: результаты боев, кто победил

Результаты турнира UFC White House — Freedom 250 с главным боем Гейджи — Топурия
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В понедельник, 15 июня, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

UFC White House — Freedom 250. Результаты:

Джастин Гейджи победил Илию Топурию техническим нокаутом (остановка углом Илии) (раунд 4, 5:00) и стал чемпионом в лёгком весе;
Сириль Ган победил Алекса Перейру техническим нокаутом (раунд 2, 1:27) и стал временным чемпионом в тяжёлом весе;
Шон О'Мэлли победил Айманна Захаби нокаутом (раунд 2, 4:02);
Джош Хокит победил Деррика Льюиса техническим нокаутом (раунд 2, 4:09);
Маурисио Руффи победил Майкла Чендлера техническим нокаутом (раунд 1, 4:29);
Бо Никал победил Кайла Дакаса техническим нокаутом (раунд 1, 4:34);
Диего Лопес победил Стива Гарсию нокаутом (раунд 2, 2:42).

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