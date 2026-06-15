Результаты турнира UFC White House — Freedom 250 с главным боем Гейджи — Топурия

В понедельник, 15 июня, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

UFC White House — Freedom 250. Результаты:

Джастин Гейджи победил Илию Топурию техническим нокаутом (остановка углом Илии) (раунд 4, 5:00) и стал чемпионом в лёгком весе;

Сириль Ган победил Алекса Перейру техническим нокаутом (раунд 2, 1:27) и стал временным чемпионом в тяжёлом весе;

Шон О'Мэлли победил Айманна Захаби нокаутом (раунд 2, 4:02);

Джош Хокит победил Деррика Льюиса техническим нокаутом (раунд 2, 4:09);

Маурисио Руффи победил Майкла Чендлера техническим нокаутом (раунд 1, 4:29);

Бо Никал победил Кайла Дакаса техническим нокаутом (раунд 1, 4:34);

Диего Лопес победил Стива Гарсию нокаутом (раунд 2, 2:42).