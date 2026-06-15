Арман Царукян отреагировал на поражение Илии Топурии в бою с Гейджи

Боец UFC Арман Царукян отреагировал на поражение Илии Топурии в главном поединке турнира UFC White House, где на кону стоял чемпионский пояс в лёгком весе.

После того как Топурия не смог продолжить бой с Джастином Гейджи после четвёртого раунда из-за проблем со зрением и серьёзного урона, Царукян опубликовал короткое сообщение в социальных сетях.

«Илия «Я сдаюсь» Топурия», — написал Арман, сопроводив публикацию эмодзи facepalm.

Напомним, бой был остановлен перед заключительным раундом. Топурия отказался выходить на пятую пятиминутку, а Гейджи был объявлен победителем и стал полноценным чемпионом UFC в лёгком весе.

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