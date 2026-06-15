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Судейские записки боя Джастин Гейджи — Илия Топурия

Судейские записки боя Джастин Гейджи — Илия Топурия
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Стали известны официальные судейские карточки чемпионского поединка между Илией Топурией и Джастином Гейджи на турнире UFC Freedom 250, который прошёл у Белого дома в Вашингтоне.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

На момент остановки боя после четвёртого раунда все трое судей единогласно отдавали преимущество Гейджи. Бен Картлидж, Дерек Клири и Сэл Д’Амато выставили одинаковый счёт — 39:37 в пользу американца.

Первый раунд все судьи отдали Гейджи со счётом 10:9. Во втором отрезке уже Топурия был сильнее и забрал раунд 10:9. Однако третий и четвёртый раунды вновь остались за Гейджи — по 10:9 на карточках всех трёх арбитров.

Фото: UFC

Главным рефери поединка был Марк Годдард. После завершения четвёртого раунда команда Топурии сообщила, что боец не сможет продолжить встречу из-за последствий полученного урона. В результате Гейджи победил техническим нокаутом вследствие остановки из угла и завоевал полноценный чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

Топурия с Усиком отпраздновал победу над Гейджи за сутки до боя

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