Судейские записки боя Джастин Гейджи — Илия Топурия

Стали известны официальные судейские карточки чемпионского поединка между Илией Топурией и Джастином Гейджи на турнире UFC Freedom 250, который прошёл у Белого дома в Вашингтоне.

На момент остановки боя после четвёртого раунда все трое судей единогласно отдавали преимущество Гейджи. Бен Картлидж, Дерек Клири и Сэл Д’Амато выставили одинаковый счёт — 39:37 в пользу американца.

Первый раунд все судьи отдали Гейджи со счётом 10:9. Во втором отрезке уже Топурия был сильнее и забрал раунд 10:9. Однако третий и четвёртый раунды вновь остались за Гейджи — по 10:9 на карточках всех трёх арбитров.

Фото: UFC

Главным рефери поединка был Марк Годдард. После завершения четвёртого раунда команда Топурии сообщила, что боец не сможет продолжить встречу из-за последствий полученного урона. В результате Гейджи победил техническим нокаутом вследствие остановки из угла и завоевал полноценный чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

Топурия с Усиком отпраздновал победу над Гейджи за сутки до боя