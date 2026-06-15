Коннор Макгрегор прокомментировал победу Гейджи над Топурией в Белом доме

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Джастина Гейджи над Илией Топурией в титульном поединке лёгкого дивизиона на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома.

Ирландец оставил короткий комментарий в социальной сети X (ранее Twitter), опубликовав сообщение из двух слов: «О, да!»

Напомним, Топурия отказался продолжать поединок после четвёртого раунда из-за проблем со зрением и серьёзного урона. На момент остановки встречи все трое судей отдавали преимущество Гейджи со счётом 39:37, а американец в итоге был объявлен победителем техническим нокаутом и стал полноценным чемпионом UFC в лёгком весе.

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