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Коннор Макгрегор прокомментировал победу Гейджи над Топурией в Белом доме

Коннор Макгрегор прокомментировал победу Гейджи над Топурией в Белом доме
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Джастина Гейджи над Илией Топурией в титульном поединке лёгкого дивизиона на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

Ирландец оставил короткий комментарий в социальной сети X (ранее Twitter), опубликовав сообщение из двух слов: «О, да!»

Напомним, Топурия отказался продолжать поединок после четвёртого раунда из-за проблем со зрением и серьёзного урона. На момент остановки встречи все трое судей отдавали преимущество Гейджи со счётом 39:37, а американец в итоге был объявлен победителем техническим нокаутом и стал полноценным чемпионом UFC в лёгком весе.

Топурия с Усиком отпраздновал победу над Гейджи за сутки до боя

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