Рагозин: я давал очень мало шансов Гейджи. Но он не слушал комментаторов и специалистов

Претендент на титул чемпиона RCC Михаил Рагозин прокомментировал победу Джастина Гейджи над Илией Топурией в титульном поединке лёгкого дивизиона на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома.

«Я в числе тех многих, кто давал очень мало шансов Гейджи. Но он красавчик, других слов нет, удивил весь мир. Подготовился хорошо, вышел и не слушал вот этих комментаторов, специалистов. Сделал свою работу. Что ещё раз подтверждает всю непредсказуемость и красоту нашего вида спорта, единоборств. Каждый, при должной вере в себя и хорошей подготовке, может сделать невозможное. Всё невозможное возможно.

Очень рад за Гейджи, очень импонирует как боец. Очень зрелищные поединки у него всегда. Самое главное — его стальной характер, аплодирую стоя», — сказал Рагозин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Топурия отказался продолжать поединок после четвёртого раунда из-за проблем со зрением и серьёзного урона. На момент остановки встречи все трое судей отдавали преимущество Гейджи со счётом 39:37, а американец в итоге был объявлен победителем техническим нокаутом и стал полноценным чемпионом UFC в лёгком весе.