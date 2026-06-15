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Джастин Гейджи получает чемпионский пояс и празднует победу над Илией Топурией

Джастин Гейджи получает чемпионский пояс и празднует победу над Илией Топурией
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В сети появилось видео празднования Джастина Гейджи после победы над Илией Топурией в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошёл у Белого дома в Вашингтоне.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

На кадрах запечатлены эмоции нового чемпиона UFC в лёгком весе сразу после завершения поединка. Одним из самых ярких моментов стало появление известного менеджера Али Абдель-Азиза, который во время празднования поднял Гейджи и посадил его себе на плечи.

ВИДЕО

Напомним, поединок был остановлен после четвёртого раунда. Топурия не смог продолжить бой из-за серьёзного урона и проблем со зрением, а Гейджи был объявлен победителем техническим нокаутом. Благодаря этой победе американец завоевал полноценный чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

Джастин Гэтжи перечислил своих потенциальных соперников

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