Джастин Гейджи получает чемпионский пояс и празднует победу над Илией Топурией

В сети появилось видео празднования Джастина Гейджи после победы над Илией Топурией в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошёл у Белого дома в Вашингтоне.

На кадрах запечатлены эмоции нового чемпиона UFC в лёгком весе сразу после завершения поединка. Одним из самых ярких моментов стало появление известного менеджера Али Абдель-Азиза, который во время празднования поднял Гейджи и посадил его себе на плечи.

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Напомним, поединок был остановлен после четвёртого раунда. Топурия не смог продолжить бой из-за серьёзного урона и проблем со зрением, а Гейджи был объявлен победителем техническим нокаутом. Благодаря этой победе американец завоевал полноценный чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

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