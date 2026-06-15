Рамазанов: Перейре не удалось сегодня сотворить историю. Ган был реально лучше

Российский боец Шамиль Рамазанов прокомментировал поражение Алекса Перейры в поединке против Сириля Гана в рамках турнира UFC Freedom 250 у Белого дома.

«Алексу Перейре сегодня не удалось сотворить историю. Но от этого он не становится слабым бойцом. Он по-прежнему опасен. Сложно сказать, что именно не получилось. Ган был реально лучше. И по первому раунду Сириль смотрелся интереснее, а в моменте с нокаутом он очень быстро среагировал как хищник, не испугавшись ударной мощи Перейры.

Останется ли Алекс в тяжах? Я думаю, что он попробует. Почему бы и нет. Он добился многого, теперь может позволить себе проводить хайповые бои и не мучиться с весогонкой», — сказал Рамазанов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сириль Ган одержал победу нокаутом во втором раунде.