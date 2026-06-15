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Александр Топурия под руки выводит Илию с территории арены UFC после поражения от Гейджи

Александр Топурия под руки выводит Илию с территории арены UFC после поражения от Гейджи
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После поражения от Джастина Гейджи на турнире UFC Freedom 250 появились кадры того, как Илия Топурия покидает арену.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

Бывший чемпион UFC в лёгком весе не смог самостоятельно уйти в подтрибунное помещение после тяжёлого поединка. На видео и фотографиях видно, что Топурию под руки выводят его брат Александр Топурия и один из представителей команды. Грузинский боец с трудом передвигался после полученного урона и нуждался в помощи сопровождающих.

Фото: UFC

Напомним, бой был остановлен после четвёртого раунда. По словам команды Топурии, спортсмен испытывал серьёзные проблемы со зрением после пропущенных ударов и не смог продолжить поединок. На момент остановки все трое судей отдавали преимущество Джастину Гейджи со счётом 39:37, а американец в итоге завоевал полноценный чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

На опубликованных кадрах заметно, что лицо Топурии сильно пострадало в ходе боя, а сам экс-чемпион выглядел крайне измождённым, покидая арену в сопровождении членов своей команды.

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