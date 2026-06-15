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Сириль Ган одержал 14-ю победу в карьере

Сириль Ган одержал 14-ю победу в карьере
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Сегодня, 15 июня, в Вашингтоне (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в соглавном событии которого завершился поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и экс-обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. На кону их противостояния стояло звание временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

Поединок завершился победой Гана во втором раунде. Сначала француз поймал соперника ударом в голову, затем принялся добивать, однако Перейра выстоял. Спустя секунды Ган вновь понёсся на потрясённого соперника и добил его, а рефери был вынужден остановить поединок. Ган одержал победу техническим нокаутом.

Отметим, что для 36-летнего француза эта победа стала 14-й в карьере.

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