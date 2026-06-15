Сириль Ган одержал 14-ю победу в карьере

Сегодня, 15 июня, в Вашингтоне (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в соглавном событии которого завершился поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и экс-обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. На кону их противостояния стояло звание временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Поединок завершился победой Гана во втором раунде. Сначала француз поймал соперника ударом в голову, затем принялся добивать, однако Перейра выстоял. Спустя секунды Ган вновь понёсся на потрясённого соперника и добил его, а рефери был вынужден остановить поединок. Ган одержал победу техническим нокаутом.

Отметим, что для 36-летнего француза эта победа стала 14-й в карьере.