Джастин Гейджи одержал 11-ю победу в UFC

В понедельник, 15 июня, в Вашингтоне (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в главном событии которого состоялся поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи.

Бой завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. После третьего раунда Илия получил огромный урон и имел проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. Гейджи теперь забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.

Победа над Топурией стала для Гейджи 11-й в промоушене UFC.