Царукян выиграл $ 5,7 млн на победе Гейджи в бою с Топурией

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выиграл $ 5,7 млн, поставив $ 1 млн на победу американца Джастина Гейджи в титульном бою с испано-грузином Илиёй Топурией на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома.

Напомним, ранее Царукян разместил на своей странице в социальных сетях видео, в котором показал информацию о заключённом пари.

Сам боец пока не прокомментировал информацию о крупном выигрыше.

Бой завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. После третьего раунда Илия получил огромный урон и имел проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. Гейджи теперь забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.