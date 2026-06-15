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Царукян выиграл $ 5,7 млн на победе Гейджи в бою с Топурией

Царукян выиграл $ 5,7 млн на победе Гейджи в бою с Топурией
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выиграл $ 5,7 млн, поставив $ 1 млн на победу американца Джастина Гейджи в титульном бою с испано-грузином Илиёй Топурией на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

Напомним, ранее Царукян разместил на своей странице в социальных сетях видео, в котором показал информацию о заключённом пари.

Сам боец пока не прокомментировал информацию о крупном выигрыше.

Бой завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. После третьего раунда Илия получил огромный урон и имел проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. Гейджи теперь забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.

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