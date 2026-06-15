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Махачев отреагировал на победу Гейджи в бою с Топурией

Махачев отреагировал на победу Гейджи в бою с Топурией
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34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев поздравил американца Джастина Гейджи с победой над испано-грузином Илией Топурией в бою на турнире UFC White House — Freedom 250. Махачев подчеркнул, что американский спортсмен заслужил пояс больше других.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Кто возвышает себя — будет унижен. В этой игре есть уровни. Поздравляю, Джастин, ты заслужил этот пояс больше, чем кто-либо», — написал Махачев на своей странице в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

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