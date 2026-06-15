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Фоторепортаж с боя Илия Топурия — Джастин Гейджи на UFC White House — Freedom 250

Топурию уводили под руки, Гейджи делал сальто над октагоном. Фото с UFC в Белом доме
Гейджи победил Топурию на турнире UFC в Белом доме
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15 июня в Вашингтоне (США) состоялся турнир UFC White House — Freedom 250. В главном бою встречались обладатель временного UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи и испано-грузинский боец Илия Топурия.

Победителем поединка стал Гейджи. Бой был остановлен после четвёртого раунда, так как Топурия получил серьёзные повреждения лица и отказался выходить на последнюю пятиминутку. По словам команды спортсмена, после пропущенных ударов он начал испытывать проблемы со зрением.

После боя Топурия не смог самостоятельно уйти в подтрибунное помещение: его под руки уводили его брат Александр Топурия и один из представителей команды. На момент остановки поединка все судьи отдавали преимущество Гейджи со счётом 39:37. В итоге американец завоевал полноценный чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

Лучшие фото с боя Илия Топурия — Джастин Гейджи — в фотоподборке «Чемпионата».

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