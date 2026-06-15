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UFC White House — Freedom 250 — бонусы за турнир

Бонусы турнира UFC White House — Freedom 250
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В ночь на 15 июня в Вашингтоне на арене, построенной возле Белого дома, состоялся турнир UFC White House — Freedom 250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с бонусами по итогам вечера.

UFC White House — Freedom 250. Бонусы за турнир

Лучшее выступление вечера ($ 425 000) – Джастин Гейджи и Сириль Ган.
Лучший бой вечера ($ 400 000) – Илия Топурия vs Джастин Гейджи.

Бойцы, которые одержали досрочные победы и не попали в номинации выше, а также не провалили взвешивание, также получили по $ 25 тыс. — это Шон О'Мэлли, Джош Хокит, Маурисио Руффи, Бо Никал, Диего Лопес.

В главном бою вечера Илия Топурия проиграл Джастину Гейджи техническим нокаутом.

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