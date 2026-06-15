Макгрегор отреагировал на поражение Топурии в бою с Гейджи

Экс-чемпион UFC двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал поражение испано-грузина Илии Топурии от американского бойца Джастина Гейджи в поединке на турнире UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне (США). Гейджи победил техническим нокаутом.

«Он сам сдался. Грустно это видеть. Но он всё же заработал себе уважение, пусть и с осадком. После этого избиения он станет только сильнее», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.