Коваленко: я топил за Перейру, но Ган — природный тяж. Он доказал, что в топе

Боец RCC Николай Коваленко подвёл итоги боя между бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и экс-обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Поединок завершился победой Гана во втором раунде.

«Я топил за Перейру, но Ган природный тяж, и тоннаж и сила удара у него чувствуется сразу. Перейра в любом случае легенда этой индустрии, он дошёл до самого верха, и я думаю, что мы его ещё увидим в деле. Гану большое уважение, он вернулся после большой критики и сразу же доказал, что он в топе», — сказал Коваленко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Отметим, что для 36-летнего француза эта победа стала 14-й в карьере.