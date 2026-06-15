«Дрался как никогда». Василевский — о победе Гейджи над Топурией в бою за чемпионский пояс

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о главном бое турнира между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе Джастином Гейджи. Победу в нём одержал американец техническим нокаутом.

«Я думал, что Топурия будет победителем. Произошёл апсет. Всё-таки Топурия был явным фаворитом, учитывая все бои последних лет. Я не знаю, что повлияло на Гейджи. Он дрался как никогда. Думаю, всё дело было в его ментальном настрое и желании победить. Гейджи сумел показать не просто всё лучшее, а даже больше, чем он может», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.