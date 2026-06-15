Гейджи: Топурия такой нежный мальчик, что сразу перепугался из-за крови

Чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи, который 15 июня на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома (Вашингтон, США) техническим нокаутом победил Илию Топурию, после боя высказался о рассечении соперника и отказался давать ему немедленный реванш.

«Первая сечка Топурии? Он такой нежный мальчик, что сразу же перепугался из-за крови. Он начал трогать рану снова и снова. И всё равно Илия охренительно опасен. Он конкретно потряс меня, но я верил в свою стойкость. Никаких эмоций в бою, но сейчас у меня лучшие чувства в мире», — приводит слова Гейджи UFC on Paramount в социальной сети Х.

Бой завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. После третьего раунда Илия получил огромный урон и имел проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. Гейджи теперь забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.