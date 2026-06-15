Впервые в истории UFC все бои на турнире завершились нокаутами

Турнир UFC White House Freedom 250, состоявшийся 15 июня в Вашингтоне (США), установил уникальное достижение в истории организации. Все поединки вечера завершились досрочно нокаутами или техническими нокаутами.

Джастин Гейджи, Сириль Ган, Джош Хокит, Маурисио Руффи и Бо Никал одержали свои победы техническим нокаутом.

Шон О'Мэлли и Диего Лопес выиграли нокаутом.

Главным событием турнира стал поединок между чемпионом UFC в лёгком весе Илией Топурией и обладателем временного титула дивизиона Джастином Гэтжи. В соглавном бою бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе Алекс Перейра встретился с Сирилем Ганом, на кону стоял временный титул UFC в тяжёлом весе.