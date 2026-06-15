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Махачев иронично высказался о поражении Топурии в бою с Гейджи

Махачев иронично высказался о поражении Топурии в бою с Гейджи
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34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев иронично прокомментировал поражение испано-грузина Илии Топурии в бою с американцем Джастином Гейджи на турнире UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне. Гейджи победил техническим нокаутом и завоевал пояс чемпиона.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Сбежать из самого важного боя в карьере не каждому по силам. Настоящая легенда», — написал Махачев на своей странице в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

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