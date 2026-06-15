Махачев иронично высказался о поражении Топурии в бою с Гейджи

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев иронично прокомментировал поражение испано-грузина Илии Топурии в бою с американцем Джастином Гейджи на турнире UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне. Гейджи победил техническим нокаутом и завоевал пояс чемпиона.

«Сбежать из самого важного боя в карьере не каждому по силам. Настоящая легенда», — написал Махачев на своей странице в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.