«Это он говорил, что вырубит меня?» Кроуфорд — о поражении Топурии в бою с Гейджи

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд с насмешкой высказался об испано-грузине Илии Топурии после его поражения от Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250. Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся Топурии первое поражение в карьере.

«Это он говорил, что вырубит меня и отмудохает нас с Шакуром [Стивенсоном] одновременно?» – написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х.

Бой завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. После третьего раунда Илия получил огромный урон и имел проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. Гейджи теперь забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.