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Пимблетт эмоционально отреагировал на поражение Топурии в бою с Гейджи

Пимблетт эмоционально отреагировал на поражение Топурии в бою с Гейджи
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Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт жёстко раскритиковал испано-грузина Илию Топурию после его поражения от американца Джастина Гейджи в главном бою на турнире UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне. Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся испанцу первое поражение в карьере.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Единственное, что тебе нужно было сделать, это победить 38-летнего парня, который только что провёл со мной пятираундовый бой… вместо этого ты сдался, сидя на стуле, как маленькая сучка. Я настоящий боец и провёл пять раундов, а ты маленький самозванец, чоризо! Поздравляю, Джастин, реванш за звание абсолютного чемпиона?» – написал Пимблетт на своей странице в социальной сети Х.

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