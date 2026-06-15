Пимблетт эмоционально отреагировал на поражение Топурии в бою с Гейджи

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт жёстко раскритиковал испано-грузина Илию Топурию после его поражения от американца Джастина Гейджи в главном бою на турнире UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне. Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся испанцу первое поражение в карьере.

«Единственное, что тебе нужно было сделать, это победить 38-летнего парня, который только что провёл со мной пятираундовый бой… вместо этого ты сдался, сидя на стуле, как маленькая сучка. Я настоящий боец и провёл пять раундов, а ты маленький самозванец, чоризо! Поздравляю, Джастин, реванш за звание абсолютного чемпиона?» – написал Пимблетт на своей странице в социальной сети Х.