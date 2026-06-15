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Нганну поздравил Гана после победы над Перейрой на турнире UFC в Белом доме

Нганну поздравил Гана после победы над Перейрой на турнире UFC в Белом доме
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поздравил временного чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана после победы над бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой. Бой прошёл 15 июня, в Вашингтоне (США) на турнире UFC White House — Freedom 250 и стал соглавным событием.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Поздравляю, Бон Гамин, с великолепным выступлением.
С уважением, LHC», — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х.

Поединок завершился победой Гана во втором раунде. Сначала француз поймал соперника ударом в голову, затем принялся добивать, однако Перейра выстоял. Спустя секунды Ган вновь понёсся на потрясённого соперника и добил его, а рефери был вынужден остановить поединок.

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