Нганну поздравил Гана после победы над Перейрой на турнире UFC в Белом доме

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поздравил временного чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана после победы над бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой. Бой прошёл 15 июня, в Вашингтоне (США) на турнире UFC White House — Freedom 250 и стал соглавным событием.

«Поздравляю, Бон Гамин, с великолепным выступлением.

С уважением, LHC», — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х.

Поединок завершился победой Гана во втором раунде. Сначала француз поймал соперника ударом в голову, затем принялся добивать, однако Перейра выстоял. Спустя секунды Ган вновь понёсся на потрясённого соперника и добил его, а рефери был вынужден остановить поединок.