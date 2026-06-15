Чимаев: те, кто радуются поражениям других, никогда не увидят величия в этом виде спорта

Бывший чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев в социальных сетях отреагировал на насмешки в адрес испано-грузина Илии Топурии после его поражения от американца Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250. Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся испанцу первое поражение в карьере.

«Те, кто радуются поражениям других, никогда не увидят величия в этом виде спорта», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Чимаев проиграл Стрикленду на турнире UFC 328, который прошёл в ночь на 10 мая. Для чеченца это поражение стало первым в профессиональной карьере. Чимаев сейчас представляет ОАЭ.