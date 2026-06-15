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Чимаев: те, кто радуются поражениям других, никогда не увидят величия в этом виде спорта

Чимаев: те, кто радуются поражениям других, никогда не увидят величия в этом виде спорта
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Бывший чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев в социальных сетях отреагировал на насмешки в адрес испано-грузина Илии Топурии после его поражения от американца Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250. Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся испанцу первое поражение в карьере.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Те, кто радуются поражениям других, никогда не увидят величия в этом виде спорта», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Чимаев проиграл Стрикленду на турнире UFC 328, который прошёл в ночь на 10 мая. Для чеченца это поражение стало первым в профессиональной карьере. Чимаев сейчас представляет ОАЭ.

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