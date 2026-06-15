«Джастин был в разы больше». Коваленко — про победу Гейджи над Топурией

Боец RCC Николай Коваленко высказался о главном бое турнира UFC White House — Freedom 250 между 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе Джастином Гейджи. Американец одержал победу и нанёс первое поражение испано-грузинскому бойцу.

«Гейджи очень умно подрался, выполнил весь свой геймплан. И габариты, конечно, играют большую роль, было видно, что Джастин был в разы больше Топурии. Это апсет года», — сказал Коваленко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.