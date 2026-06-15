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Ильяс Хамзин подвёл итоги трёх главных боёв UFC в Белом доме

Ильяс Хамзин подвёл итоги трёх главных боёв UFC в Белом доме
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Боец команды «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин поделился мнением о результатах трёх главных поединков турнира UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«По Шону я ожидал именно такой исход. Конечно, я не знаю, что готовит UFC для Шона, но я бы хотел увидеть реванш против Петра. Опять же, трилогия с Мерабом никуда не денется, и готов ли Шон столько ждать – вопрос. Может быть его сведут с Умаром, но и Умару надо пройти Сонг Ядонга.

Главный и соглавный бои – я вообще не ждал, что так будет. С Перейрой ещё были какие-то мысли, что Ган может забрать, но и Перейра мог попасть один раз. Ган для тяжёлого веса очень быстрый. Хокит – главная угроза для Гана, я думаю, он весит всего 103 кг, не гоняет, хорошо дышит.

Топурия зашёл в глубокие воды, но не справился с давлением. Кто бы что ни говорил, он вышел и хорошо поработал – это большое дело. В следующий раз надо меньше говорить, больше тренироваться. Не хочу принижать его заслуги, это тяжёлый спорт, так бывает. Гейджи молодец, дрался всю карьеру как пёс, сейчас он начал намного умнее работать, он заслужил свою победу», — сказал Хамзин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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