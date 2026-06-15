Дана Уайт рассказал о состоянии Топурии после боя с Гейджи

Президент UFC Дана Уайт после турнира UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне, рассказал о состоянии испано-грузина Илии Топурии, потерпевшего первое поражение в карьере от американца Джастина Гейджи (технический нокаут).

«Илия в больнице. Он сильно пострадал. Знаете, я не врач, но, судя по его глазу, у него, наверное, перелом глазницы. Я не знаю наверняка. Это не факт, я просто предполагаю. Мой план для него – пойти домой, отдохнуть, поправиться и не торопиться. Сегодняшняя ночь была тяжёлой для него. Я просто хочу убедиться, что он здоров и в порядке, и даже не думаю о том, чтобы он снова выходил в октагон», – сказал Уайт на пресс-конференции.