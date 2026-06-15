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Дана Уайт рассказал о состоянии Топурии после боя с Гейджи

Дана Уайт рассказал о состоянии Топурии после боя с Гейджи
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Президент UFC Дана Уайт после турнира UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне, рассказал о состоянии испано-грузина Илии Топурии, потерпевшего первое поражение в карьере от американца Джастина Гейджи (технический нокаут).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Илия в больнице. Он сильно пострадал. Знаете, я не врач, но, судя по его глазу, у него, наверное, перелом глазницы. Я не знаю наверняка. Это не факт, я просто предполагаю. Мой план для него – пойти домой, отдохнуть, поправиться и не торопиться. Сегодняшняя ночь была тяжёлой для него. Я просто хочу убедиться, что он здоров и в порядке, и даже не думаю о том, чтобы он снова выходил в октагон», – сказал Уайт на пресс-конференции.

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