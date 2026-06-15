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Впервые почти за 10 лет чемпион UFC в лёгком весе потерял титул в поединке

Впервые почти за 10 лет чемпион UFC в лёгком весе потерял титул в поединке
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На турнире UFC White House — Freedom 250 была прервана уникальная серия в истории лёгкого дивизиона организации. Впервые почти за 10 лет действующий чемпион UFC в лёгком весе лишился титула непосредственно на его защите.

Последним бойцом, которому удалось отобрать пояс у действующего чемпиона в октагоне, был Конор Макгрегор. В ноябре 2016 года ирландец победил Эдди Альвареса и завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе.

После этого смены чемпионов в дивизионе происходили по другим причинам. Так, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в статусе чемпиона, Чарльз Оливейра был лишён титула после провала взвешивания, а Ислам Махачев освободил пояс после перехода в полусредний вес.

На турнире UFC White House Freedom 250 Джастин Гейджи сумел победить действующего чемпиона Илию Топурию и завоевать чемпионский титул.

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