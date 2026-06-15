Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Коваленко: было бы круто увидеть реванш О’Мэлли и Яна. В первом бою Петра обокрали

Коваленко: было бы круто увидеть реванш О’Мэлли и Яна. В первом бою Петра обокрали
Комментарии

Боец RCC Николай Коваленко поделился мнением о победе американца Шона О’Мэлли над канадцем ливанского происхождения Айманном Захаби на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома и высказал пожелание увидеть реванш О’Мэлли с Петром Яном.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Шон О'Мэлли (W) — Айманн Захаби
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
TKO
Айманн Захаби

«Шон красавец. После череды поражений собрался и выдал хороший бой. Будет очень круто увидеть его реванш с Петром Яном. Я считаю, что Петра обокрали в их противостоянии и надо закрыть этот вопрос. И если бы Пётр сегодня дрался в Белом доме, то его победа стала бы украшением турнира», — сказал Коваленко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: Сахарок возвращается!
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: Сахарок возвращается!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android