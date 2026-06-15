Коваленко: было бы круто увидеть реванш О’Мэлли и Яна. В первом бою Петра обокрали

Боец RCC Николай Коваленко поделился мнением о победе американца Шона О’Мэлли над канадцем ливанского происхождения Айманном Захаби на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома и высказал пожелание увидеть реванш О’Мэлли с Петром Яном.

«Шон красавец. После череды поражений собрался и выдал хороший бой. Будет очень круто увидеть его реванш с Петром Яном. Я считаю, что Петра обокрали в их противостоянии и надо закрыть этот вопрос. И если бы Пётр сегодня дрался в Белом доме, то его победа стала бы украшением турнира», — сказал Коваленко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.