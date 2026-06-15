Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Джастин — настоящий монстр». Мухаммад — о победе Гейджи над Топурией

«Джастин — настоящий монстр». Мухаммад — о победе Гейджи над Топурией
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на победу американского бойца Джастина Гейджи над испано-грузином Илией Топурией в главном бою турнира UFC White House — Freedom 250. Гейджи выиграл техническим нокаутом.

«Джастин — настоящий монстр. Он заслужил этот момент. Ничего себе, он заставил его пережить настоящий момент «Я сдаюсь», — написал Мухаммад на своей странице в социальной сети Х.

После третьего раунда Илия получил огромный урон и имел проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. На последнюю пятиминутку Топурия отказался выходить из-за полученных травм.

Материалы по теме
«Кто возвышает себя — будет унижен». Реакция мира на сенсационный бой Топурия — Гейджи
«Кто возвышает себя — будет унижен». Реакция мира на сенсационный бой Топурия — Гейджи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android