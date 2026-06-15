«Джастин — настоящий монстр». Мухаммад — о победе Гейджи над Топурией

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на победу американского бойца Джастина Гейджи над испано-грузином Илией Топурией в главном бою турнира UFC White House — Freedom 250. Гейджи выиграл техническим нокаутом.

«Джастин — настоящий монстр. Он заслужил этот момент. Ничего себе, он заставил его пережить настоящий момент «Я сдаюсь», — написал Мухаммад на своей странице в социальной сети Х.

После третьего раунда Илия получил огромный урон и имел проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. На последнюю пятиминутку Топурия отказался выходить из-за полученных травм.