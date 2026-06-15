Брат Топурии высказался о поражении Илии в бою с Гейджи

Старший брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии Александр Топурия впервые прокомментировал поражение брата от американца Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне (США). Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся Илии первое поражение в карьере.

«Горжусь всем, что ты делаешь и что сделал, брат мой. В победе или в обучении, всегда благодарен богу за всё», — написал Александр Топурия на своей странице в социальных сетях.

На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.