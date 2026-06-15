Холлоуэй отреагировал на победу Гейджи над Топурией

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй прокомментировал победу Джастина Гейджи над Илией Топурией в титульном поединке лёгкого дивизиона на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома.

«Хайлайт! Просто вау», — написал Холлоуэй в коротком сообщении на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Топурия отказался продолжать поединок после четвёртого раунда из-за проблем со зрением и серьёзного урона. На момент остановки встречи все трое судей отдавали преимущество Гейджи со счётом 39:37, а американец в итоге был объявлен победителем техническим нокаутом и стал полноценным чемпионом UFC в лёгком весе.