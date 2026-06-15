Волкановски высказался о турнире UFC в Белом доме

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски прокомментировал турнир UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне. Австралиец высоко оценил организацию мероприятия.

«Вау!!! Абсолютно безумная концовка безумной ночи… Отлично сработано, Дана и Трамп!» — написал Волкановски на своей странице в социальной сети Х.

В главном событии вечера состоялся поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гейджи. Гейджи одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, ранее Волкановски заявил, что планирует провести следующую защиту титула в августе или сентябре 2026 года.