Генри Сехудо отреагировал на победу Гейджи в бою с Топурией

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу американского бойца Джастина Гейджи над испано-грузином Илией Топурией в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне. Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся Илии первое поражение в карьере.

«Какой потрясающий бой провёл Гейджи!!! Он сделал бой своим и завёл Илию туда, где тот чувствовал себя неуверенно», — написал Генри Сехудо на своей странице в социальной сети Х.

На счету Топурии после этого боя 17 побед и одно поражение в ММА. У Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.