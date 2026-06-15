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«Белый дом ещё никогда не выглядел настолько красиво». Трамп — о UFC Freedom 250

«Белый дом ещё никогда не выглядел настолько красиво». Трамп — о UFC Freedom 250
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал турнир UFC White House Freedom — 250, который прошёл 15 июня в Вашингтоне на территории Белого дома.

«Вчерашний турнир UFC в Белом доме был невероятным. По прогнозу погода должна была быть ужасной, но в итоге оказалась идеальной! Вот вам и прогнозы синоптиков. Бойцы выступили просто потрясающе. Бо Никал, Джастин Гейджи, Сириль Ган, Шон О’Мэлли, Джош Хокит, Маурисио Руффи и Диего Лопес были просто невероятны.

Большинство людей никогда прежде не видели ничего подобного с точки зрения человеческой скорости и мощи. Белый дом ещё никогда не выглядел настолько красиво. Эта атмосфера была вне всякой конкуренции. Поздравляю Дану Уайта и его невероятный UFC. Это был один из самых захватывающих дней в истории нашего легендарного Белого дома!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети Х.

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