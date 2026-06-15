«Горжусь своим воином». Двалишвили поддержал Топурию после поражения в бою с Гейджи

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили выразил поддержку своему другу и соотечественнику Илии Топурии после того, как тот потерпел поражение в поединке за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе против американца Джастина Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«Горжусь своим воином, братом Илией. Я знаю, что он вернётся сильнее, чем когда-либо», – написал Двалишвили на своей странице в социальной сети Х.

Для Топурии поражение в поединке против Гейджи стало первым на профессиональном уровне в ММА.