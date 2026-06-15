Джон Джонс прокомментировал победу Сириля Гана в бою с Алексом Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс поздравил француза Сириля Гана с победой в бою против бразильца Алекса Перейры. Их противостояние прошло сегодня, 15 июня, на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«Поздравляю нового чемпиона в тяжёлом весе Гана, ты отлично выступил сегодня», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Французскому бойцу 36 лет. В профессиональном рекорде Гана 14 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, два поражения, а один бой был признан несостоявшимся.