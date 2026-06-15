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«Я заставил его сдаться». Джастин Гейджи отказался от идеи проведения реванша с Топурией

«Я заставил его сдаться». Джастин Гейджи отказался от идеи проведения реванша с Топурией
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Новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи заявил об отказе проводить незамедлительный реванш против испано-грузина Илии Топурии. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Я бы сказал, что реванша точно не будет. Я заставил его сдаться. По-моему, я выиграл бой со счётом 3-1 по раундам. Это считается доминированием», — приводит слова Гейджи портал MMA Fighting.

Для Топурии поражение в поединке против Гейджи стало первым на профессиональном уровне в ММА. Джастин, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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