«Я заставил его сдаться». Джастин Гейджи отказался от идеи проведения реванша с Топурией

Новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи заявил об отказе проводить незамедлительный реванш против испано-грузина Илии Топурии. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«Я бы сказал, что реванша точно не будет. Я заставил его сдаться. По-моему, я выиграл бой со счётом 3-1 по раундам. Это считается доминированием», — приводит слова Гейджи портал MMA Fighting.

Для Топурии поражение в поединке против Гейджи стало первым на профессиональном уровне в ММА. Джастин, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.