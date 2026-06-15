«Сейчас Илия в больнице, а я — нет». Гейджи — о прогнозе Топурии победить его нокаутом

Новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи выразил сомнение в образе испано-грузина Илии Топурии, а также отреагировал на то, что тот перед поединком прогнозировал победить его нокаутом в течение первых двух минут. Их бой прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«Я большой фанат этого парня, но что ему делать дальше? Путь на вершину будет очень трудным для него. У меня никогда не было такого настроя, как у Илии. Я никогда не считал себя непобедимым или безупречным. Я с самого начала говорил, что меня нокаутируют из-за того, как я дерусь, из-за того, насколько безумным стал этот спорт. Не хочу говорить об этом парне ничего плохого. Он был чемпионом мира, и я воспользовался возможностью отобрать у него титул. Но сейчас он в больнице, а я — нет», — приводит слова Гейджи портал MMA Fighting.