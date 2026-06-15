Реакция Джона Джонса на победу Сириля Гана в бою за титул UFC с Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс поделился видео своей реакции на победу француза Сириля Гана в бою против бразильца Алекса Перейры. Их противостояние прошло сегодня, 15 июня, на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

Джонс появился в кадре с цепочкой, которую украшает голова козла. Это можно считать отсылкой к неофициальному статусу Джона — GOAT (это аббревиатура от английской фразы Greatest Of All Time, что означает «величайший всех времен». При этом данное слово также можно перевести как «козёл». Поэтому часто спортсмены использует козла для обозначения собственного величия. — Прим. «Чемпионата»).