Стрикленд заявил, что против него могут выдвинуть обвинение за поведение на турнире UFC

Чемпиону UFC в среднем весе американцу Шону Стрикленду могут предъявить обвинение в мелком правонарушении за нарушение общественного порядка после того, как он появился в фанатском секторе на турнире UFC White House — Freedom 250, где проник на ринг WWE. Однако вскоре его вывели сотрудники службы безопасности, после чего выдворили.

«Возможно, меня обвинят в нарушении общественного порядка. Не знаю, что это такое, но звучит круто. В любом случае просто хочу поблагодарить вас, фанаты. Не могу выразить свою благодарность в полной мере. После того как меня отстранили [от участия и посещения турнира UFC в Белом доме], ваша поддержка очень много значит для меня», — приводит слова Стрикленда портал MMA Fighting.

Стрикленд не был арестован правоохранительными органами, однако ему могут предъявить обвинение в нарушении общественного порядка, что в Вашингтоне является правонарушением. В качестве меры наказания Шона могут лишить свободы на 90 дней или оштрафовать на сумму до $ 500.