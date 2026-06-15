«Было честью подраться с чемпионом дважды». Физиев поздравил Гейджи с победой над Топурией

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев поздравил американца Джастина Гейджи с победой в бою за звание абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг против испано-грузина Илии Топурии. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

«Это честь для меня — подраться с чемпионом дважды. Это были 30 минут крутой зарубы. Очень рад его победе!» — написал Физиев на своей странице в социальной сети.

Для Топурии поражение в поединке против Гейджи стало первым на профессиональном уровне в ММА. Джастин, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.