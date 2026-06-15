Стало известно состояние здоровья Илии Топурии после боя с Джастином Гейджи

Журналист испанской газеты Marca Ирати Прат сообщил, что испано-грузин Илия Топурия не получил серьёзных травм в результате поединка против американца Джастина Гейджи за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе. Их бой прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

«Хорошие новости из Вашингтона: Илия Топурия чувствует себя хорошо. Он отдыхает. Перелома глазницы нет, к счастью», — написал Прат на своей странице в социальной сети Х.

Для Топурии поражение в поединке против Гейджи стало первым на профессиональном уровне в ММА. Джастин, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.