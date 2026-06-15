«Ты вернёшься ещё более сильным чемпионом». Оливейра поддержал Топурию после поражения

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель пояса BMF бразилец Чарльз Оливейра выразил поддержку своему другу испано-грузину Илии Топурии после того, как тот потерпел поражение в поединке за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе против американца Джастина Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«Хорошего дня, дружище Илия! Ты вернёшься ещё более сильным чемпионом. Всем уважения, какое же потрясающее главное событие было на турнире UFC White House — Freedom 250», — написал Оливейра на своей странице в социальной сети Х.