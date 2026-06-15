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Сидельников: Гейджи доказал, что он ещё ого-го. Полное доминирование

Сидельников: Гейджи доказал, что он ещё ого-го. Полное доминирование
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Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников прокомментировал победу американца Джастина Гейджи в бою за звание абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг против испано-грузина Илии Топурии. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Впечатления от турнира в Белом доме в целом точно лучше, чем были после анонса боёв. В итоге мы увидели неплохие и интересные поединки. Конечно, последние два боя – настоящее украшение. Особенно апсет в исполнении Гейджи, который попросту уничтожил Топурию. Мало кто верил в Гейджи. Хотя за всю свою карьеру он прошёл огонь, воду и медные трубы, подравшись со всеми топами.

Сейчас Гейджи доказал, что он ещё ого-го. Это круто. Просто полное доминирование. Признаемся, что единицы ожидали такого. Со своей стороны я желаю ему удачи и чтобы как можно дольше он сохранял свой титул. Честно, за Гейджи я сильно рад», — сказал Сидельников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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