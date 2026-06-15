Илия Топурия и Джастин Гейджи получили дополнительный бонус в $ 1 млн

Международная криптовалютная биржа Crypto.com, являющаяся официальным партнёром промоушена UFC, объявила, что специальный бонусный фонд в размере $ 1 млн, который был создан для турнира UFC White House — Freedom 250, разделят между собой испано-грузин Илия Топурия и американец Джастин Гейджи. Их поединок прошёл сегодня, 15 июня, в Вашингтоне и завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.

«Бонус в размере $ 1 млн в криптовалюте от Сrypto.com будет разделён между Джастином Гейджи и Илией Топурией», — сказано в пресс-релизе промоушена.

Фото: Пресс-служба UFC

Для Топурии поражение в поединке против Гейджи стало первым на профессиональном уровне в ММА. Джастин, в свою очередь, смог с третьей попытки завоевать регулярный титул чемпиона UFC в лёгком весе.